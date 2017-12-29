وزير ألماني: يجب السماح للمدرسات المسلمات بارتداء الحجاب

برلين (د ب أ)

دعا وزير العدل المحلي في ولاية برلين ديرك بيرينت، إلى السماح للمدرسات المسلمات بارتداء الحجاب. وقال بيرينت لصحيفة «برلينر تسايتونج» أمس «أرى أنه علينا أن نتقبل في مدينة متعددة الأديان قيام شابات محجبات بالتدريس في مدارسنا». وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحيادية في برلين يحظر على المدرسين وأفراد الشرطة والموظفين في قطاع القضاء حمل رموز دينية على نحو مرئي، وينطبق هذا على الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية.وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر، «يتعين علينا الاهتمام بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا».

وكانت أعلى محكمة في ألمانيا قضت من قبل بعدم دستورية الحظر الشامل للحجاب وأكد بيرينت أنه بإمكان كل مسلمة فقدت عملها بسبب الحجاب التقدم بدعوى مضمونة النجاح للحصول تعويض بتهمة التمييز.