14 قتيلاً بحريق هائل في مطعم ببومباي

نيودلهي (أ ف ب)

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم ليل الخميس الجمعة، في حريق هائل اندلع في مطعم شعبي في بومباي، في حادثة تكشف مرة جديدة عن الثغرات في مجال السلامة في الهند. وبين الضحايا 11 امرأة شابة كنّ يشاركن في حفل عيد ميلاد في هذا المطعم في الطابق الأخير من المبنى الواقع بوسط المدينة، حين اندلع الحريق بعيد منتصف الليل.

وقال مسؤول في مستشفى «كينج ادوارد ميموريال» في بومباي افيناش سوبي، إن «14 شخصا قضوا جراء إصابتهم، وخرج الضحايا الآخرون من المستشفى». وأشار الأطباء الى أن العديد من الضحايا قضوا اختناقاً محاولين الفرار من ألسنة اللهب. وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الضحايا لم يتمكنوا من الهروب لأنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب انهيار سقف.

وأخمد الحريق صباح أمس، فيما بدا سقف المبنى مدمرا بالكامل.

وغالباً ما تشهد الهند حرائق، ولا سيما في المصانع بسبب ضعف إجراءات السلامة وغياب الرقابة.