أفغانستان: مقتل 40 متمرداً في عمليات أمنية

كابول (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن أكثر من 40 متمرداً لقوا حتفهم خلال العمليات الأمنية يومي أمس وأمس الأول في مختلف أنحاء البلاد. وقال بيان لوزارة الدفاع، إن الهجمات البرية مدعومة بالمدفعية والدعم الجوي نفذت في إقاليم ننجرهار وغزنه، وميدان ورداك وباكتيكا، وقندهار، واروزجان، وزابول وفرح وفارياب وهلمند.

وأضاف البيان، أن باكستانيين اثنين من بين المتمردين الذين قتلوا في عملية في منطقة خاك صفيد بإقليم فرح غربي أفغانستان. وأضاف البيان أن ثلاث دراجات نارية وبعض الأسلحة دمرت أيضاً في هذه العمليات، ولكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر بين قوات الأمن.