شرطة نيويورك تتدرب على إحباط تفجيرات ليلة رأس السنة

نيويورك، باريس (وكالات)

قال مسؤولون، إن جهاز الشرطة في نيويورك يقدم لضباطه تدريباً متخصصاً على إحباط أي محاولة تفجير انتحارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة حين سيتدفق ما يصل إلى مليوني شخص على شوارع ساحة تايمز سكوير.

ويجيء التدريب إثر محاولة تفجير في محطة لقطارات الأنفاق في تايمز سكوير في 11 ديسمبر. كما يجئ في إطار إجراءات أمنية صارمة، خلال احتفالات رأس السنة في نيويورك منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وسينشر جهاز الشرطة في نيويورك فرق مراقبة مدربة على رصد القناصة، وسيزيد من عدد الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات، وسينتشر المزيد من الضباط في أنحاء المنطقة هذا العام.

وكانت الشرطة قالت إنها ستستفيد من الدروس المستخلصة من الهجمات الإرهابية الثلاث التي شهدتها المدينة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، بالإضافة إلى التحليل المستمر لكافة الهجمات على مستوى العالم.

يأتي هذا في إطار عملية أمنية ضخمة، استعداداً للاحتفالات التي يجري فيها إسقاط كرة، إيذاناً ببدء العام الجديد في تقليد مستمر منذ عام 1907 وتنقله شاشات التلفزيون حول العالم.

وقال جيمس ووترز قائد قوة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي انعقد قبل يومين من الاحتفالات «سترون زيادة في الأسلحة الثقيلة وفرق المفرقعات ورصد الإشعاع، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تشمل وضع أكثر من 1000 كاميرا في منطقة تايمز سكوير، وحولها استعداداً للحدث».