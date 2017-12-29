فيديو.. التظاهرات تتواصل في إيران احتجاجاً على الغلاء

طهران (وكالات)

أوقفت السلطات الإيرانية 52 شخصاً شاركوا في احتجاجات خرجت أمس الأول في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، احتجاجاً على البطالة وغلاء الأسعار، بحسبما أفاد مسؤول إيراني أمس. ورغم الاعتقالات أفادت مواقع إيرانية عن قيام تظاهرات أمس في عدد من المدن، بينها كرمانشاه وشيراز ولرستان والمحمرة.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قوات الشرطة الإيرانية تدخلت أمس لتفريق محتجين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه في غرب إيران، بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد.

ويعكس اندلاع الاضطرابات تنامي السخط بشأن ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد ومخاوف بشأن مشاركة إيران باهظة التكلفة في صراعات إقليمية، مثل سوريا والعراق.

وتجمع نحو 300 متظاهر عقب ما وصفتها فارس بأنها «دعوة من معارضين للثورة»، وهتفوا «أطلقوا سراح السجناء السياسيين»، و«الحرية أو الموت»، مشيرة إلى أنهم أتلفوا ممتلكات عامة، ولم تذكر الوكالة أي جماعات معارضة.