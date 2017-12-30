قصف إسرائيلي على غزة وإصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال

القدس المحتلة (علاء مشهراوي، وكالات)

أُصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال، خلال تظاهرات في الضفة الغربية المحتلة، إصابة أحدهم بالغة. وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت آلاف الجنود لقمع التظاهرات، احتجاجاً على قرار واشنطن اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة أمس، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، حسبما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية. ولم تتحدث أي تقارير على الفور عن سقوط ضحايا في تبادل القصف، الأول منذ أكثر من 10 أيام.

وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ اثنين منهم، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث ضرب مبنى قرب مدينة غزة، ما سبب أضراراً دون خسائر في الأرواح.