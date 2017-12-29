تجدد الضربات التركية على «الكردستاني» بالعراق

عواصم (وكالات)

جددت المقاتلات التركية أمس، قصف عدد من مواقع حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق. وقال بختيار دوكان، مسؤول إعلام الحزب في إقليم كردستان «مقاتلات حربية تابعة للجيش التركي قصفت مجدداً مواقع للعمال الكردستاني في ناحية كاني ماسي الحدودية بشكل مكثف، بالتزامن مع قصف منطقتي حفتنين ومتين دوري على الحدود العراقية التركية»، مؤكداً عدم وجود أي خسائر في الأرواح والممتلكات. وتبعد ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، نحو 180 كلم شمال شرق مدينة الموصل.

من جانب آخر، أوقفت السلطات التركية 75 شخصاً يشتبه في اتصالهم «بداعش» في عمليات جرت في أنقرة وإسطنبول أمس، قبل عيد رأس السنة.