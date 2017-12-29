توجيه الاتهام لسوريين شاركا مع «داعش» بمعركة عرسال



تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017 بيروت (د ب ا) أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني، فادي صوان، أمس، قراري اتهام بحق سوريين اثنين بجريمة الانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقال مصدر رسمي لبناني إن القاضي صوان اتهم في القرار الأول السوري الموقوف بجرم الانتماء للتنظيم الإرهابي والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني بمعركة عرسال في أغسطس 2014، وبقتل وبمحاولة قتل وخطف عسكريين. واتهم القاضي صوان في القرار الثاني، السوري الموقوف بجرم الانتماء لـ «داعش» في عرسال، وتقديم خدمات لوجيستية لعناصره. وكان الجيش اللبناني حرر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية نهاية أغسطس 2017.