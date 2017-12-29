600 مختطف في 4 محافظات عراقية وأصابع الاتهام تشير إلى جهات طائفية

بغداد (وكالات)

كشف رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين بمجلس النواب العراقي عضو لجنة المخطوفين النيابية المؤقتة، أمس أن هناك 500 إلى 600 مختطف من المكون السني بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، اجتياح «داعش» للعراق منتصف 2014، وحتى الآن.

وأبلغ الدهلكي موقع «شفق نيوز» العراقي، بأن لجنة المخطوفين التي شكلها البرلمان، وزعت فرقها على كل المحافظات العراقية، وهذه الفرق تمد اللجنة بالمعلومات بشأن الضحايا الذين لا يعرف مصيرهم.

وأضاف، أن تلك المعلومات جار التأكد منها مع الجهات التنفيذية لغرض كشف الحقائق الأسبوع الحالي من خلال تقرير تقدمه اللجنة للبرلمان.

وأردف الدهلكي بالقول، إن بعض المعلومات تفيد بوجود بعض المختطفين في منطقة جرف الصخر شمال بابل ومناطق أخرى.