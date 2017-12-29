«ذا بورتال»: قطر دعمت «الإخوان» للسيطرة على الدولة المصرية

أبوظبي (موقع 24)

كتبت دعاء إمام في موقع «ذا بورتال» التابع لمركز دراسات الشرق الأوسط أنّ الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية يبقى كتاباً مفتوحاً، يجده المراقبون جديداً في أي وقت يفتحونه. وأشارت إلى أنّ أول موجة من الإخوان وصلت إلى قطر قادمة من مصر سنة 1954 في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر حين تمّ اتخاذ قرار ثانٍ بحل التنظيم في تاريخه.

وأوضحت الكاتبة «لقد كسب الإخوان ثقة الزعيم القطري آنذاك الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الذي خلق تياراً إسلامياً داخل قطر، وتمتع بنفوذ كبير في المجتمع القطري الذي وصل تعداده إلى عشرات الآلاف من المواطنين في خمسينيات القرن الماضي. وقدمت عدّة موجات من الإخوان إلى قطر خلال العقود اللاحقة.

وأشارت إلى أنه في عام 1995 وصل حمد بن خليفة آل ثاني إلى الحكم وأنشأ شبكة الجزيرة، في وقت بدأ يبحث عن دور إقليمي لبلاده وربما دور عالمي، من ضمن الحدود التي سمح بها الأميركيون. في هذه الفترة، استغل حمد وجود الإخوان لأنّ دولته الصغيرة لا تملك الأدوات ولا القوة البشرية أو الجغرافية ولا القوة التكنولوجية التي تملكها دول عربية أخرى لتكون دولة إقليمية نافذة. لذلك، اعتمد على «الإخوان» الإرهابية كأداة للقوة الناعمة. وأشارت الكاتبة إلى أن القطري عبد الرحمن النعيمي الذي أنشأ مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف قام بتمويل التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن لدى مؤسسة الكرامة فرعاً في قطر ينتمي جميع أعضائها إلى الإخوان. تذكّر الكاتبة بأنّ النعيمي موجود على لائحة ممولي الإرهاب التي وضعتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وعلى لوائح أميركية وأممية أخرى.

بعد أحداث 25 يناير 2011 في مصر، التقى المسؤول الإخواني خيرت الشاطر وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم، وطلب منه قبل الانتخابات الرئاسية أن يقول لأميركا إنّ الإخوان سيلتزمون بمعاهدة كامب ديفيد، وجميع العلاقات الدولية مع العالم الغربي.