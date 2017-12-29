بحريني «قول وفعل»

الكويت (الاتحاد)

زفت الجماهير البحرينية منتخبها إلى الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما تعادل أمام قطر 1-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس باستاد جابر الدولي، وهي المواجهة التي احتشد فيها الجمهور الأحمر في الملعب مبكراً لمساندة اللاعبين، ورغم تقدم المنافس بهدف في الشوط الأول، إلا أن علي جعفر مدن نجح في تحقيق التعادل في الدقيقة 57، وهي النقطة التي كانت تكفي البحرين للتأهل، حيث لعب على فرصتين الفوز أو التعادل، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما تصدر العراق المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويلتقي الأحمر البحريني مع عُمان متصدر المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعرب التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين، عن سعادته بالتأهل، وقال: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة مثلما فعلوا أمام العراق في الجولة الأولى، ونجحنا في الوصول إلى أهداف المرحلة الأولى من البطولة بالصعود للمربع الذهبي، وتابع: إذا أردنا تحقيق أهدافنا في البطولة علينا الانضباط داخل الملعب، فالتزام اللاعبين بالتعليمات ساعدهم على تحقيق هذا الإنجاز، وسعيد بفريقي لأنه استطاع استعادة الأداء الجيد، عندما وجد المساندة من الجمهور، الذي قطع المسافات من أجل مساندة المنتخب، وهو ما كان بمثابة رد الجميل لهم.

عن مواجهة نصف النهائي، قال: منتخب عمان قوي ومنظم ويجيد الهجمات المرتدة، ونحن لدينا 3 أيام للتفكير في مباراتنا المقبلة، وإذا تأهلنا إلى النهائي سيكون إنجاز أخر يضاف إلى تأهلنا لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات، وهو ما تم خلال فترة قصيرة.

وواصل سكوب: علينا اللعب بنفس الروح والقوة في المربع الذهبي، فاللاعبون الآن تخلصوا من عبء كبير بالتأهل وهم مطالبون بمواصلة المشوار.

وطالب سكوب الجماهير بالصبر، وقال: سأدرس أمور كثيرة وأحاول معالجة السلبيات في المباريات السابقة، قبل التفكير في تشكيلة وطريقة اللعب أمام منتخب عمان.