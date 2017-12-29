شلهوب «الأخضر» وشلهوب «الأحمر»

الكويت (الاتحاد)

لعبت المصادفة دوراً كبيراً مع سعيد الرزيقي مهاجم عمان، والملقب بـ«شلهوب عمان»، الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى السعودية، وكان السبب في تسجيل الهدف الأول، بعدما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس ودخلت المرمى بخطأ المدافع، بل كان على موعد لتكرار ما سبق أن حققه في خليجي 22 بالرياض. فلم يكن الرزيقي في التشكيلة الأساسية ولم يفكر بيم فيربيك مدرب الفريق في الدفع به، لولا إصابة عبدالعزيز المقبالي مهاجم الفريق، ودخل البديل بالمصادفة، وصنع الفارق مع منتخب بلاده، وقاده للفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بل كاد أن يسجل أول هاتريك في البطولة، بعدما أهدر أكثر من فرصة للتهديف. وتكرر نفس السيناريو في خليجي 22، عندما تعرض محمد العساني للإصابة المفاجئة، وخرج من التشكيلة قبل يومين من انطلاقة البطولة، وبحث بول لوجوين مدرب عمان في ذلك الوقت عن بديل لاستكمال قائمة المشاركين في البطولة، ولم يكن لوجوين يعرف أن اللاعب البديل الذي سيضمه سيكون سبباً في أول فرحة لعمان في كأس الخليج، منذ فوزها بلقبها الوحيد على أرضها في 2009، بعدما نجح البديل سعيد الرزيقي «الشلهوب» في تسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نحو ربع ساعة فقط، ليقود عمان للفوز 5-0 على الأزرق، ، وما أشبه الليلة بالبارحة. والمثير أن شلهوب السعودية وجه التهنئة، إلى شلهوب عمان، عبر الفيديو الذي أرسله له الحارس الدولي علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي يهنئه على الفوز وقيادة الفريق إلى نصف النهائي، وتحدث محمد الشلهوب مهنئاً الرزيقي بالمستوى الذي قدمه، وقال له: صحيح السعودية خرجت على أيديكم، ولكن نحن سعداء بالمستوى الذي قدمته في المباراة.