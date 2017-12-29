«جماهير الكويت».. أبطال خليجي 23

الكويت (الاتحاد)

ضرب الجمهور الكويتي مثلاً في الوفاء لمنتخب بلاده، بالحرص على التواجد في مدرجات استاد جابر الدولي لمساندة الفريق في مباراته أمام منتخبنا أمس الأول، في ختام الدور الأول للمجموعة الثانية، رغم وداع الأزرق رسمياً للبطولة قبل اللقاء، ورسمت الجماهير لوحة من تجديد الوفاء للاعبيها، تقديراً للجهد المبذول على كل المستويات لاستعادة بريق المنتخب الكويتي.

وبعيداً عن خروج الأزرق، قدمت الجماهير الكويتية أجمل صور الإنتماء بحرصها على التواجد بالمدرجات خلال المرحلة المقبلة،لإنجاح البطولة، التي تحمل اسم وطنهم.

فهذه الجماهير الواعية هي البطل الحقيقي في «خليجي 23 »،لأنها قدمت ومازالت تقدم لوحات من الانتماء والحب لتبقى في النهاية بطولة تاريخية شهدت عودة الكرة الكويتية بجماهيرها ومنتخبها وملاعبها وعراقتها ومكانتها.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف، إن الحضور الجماهيري لخليجي 23، لن يتأثر رغم خروج المنتخب الكويتي مبكراً من دور المجموعات.