«الأحمر» يفك «العقدة الخضراء» في «المحاولة الـ14»

الكويت (الاتحاد)

عاشت جماهير الأحمر العماني ليلة سعيدة بعد فوز منتخب بلادها على الأخضر، والتأهل رسمياً للمربع الذهبي على رأس المجموعة الأولى، واحتفلت مع اللاعبين الذين رقصوا في الملعب بعد نهاية المباراة، كما احتفلوا داخل غرفة الملابس، وتلقت البعثة العديد من التهاني من المسؤولين عن الرياضة بالسلطنة.

ويأتي الفوز الذي كسر حاجز انتصارات الأخضر، التي استمرت على مدار كل دورات كأس الخليج، حيث التقى الفريقان 14 مرة، وفازت السعودية في 12 لقاءً، وتعادلا في نهائي خليجي 19، قبل أن تنحاز ركلات الترجيح للأحمر، وكان اللقاء الرابع عشر من نصيب عمان.

ورغم أن الأخضر لعب بفرصتين هي الفوز أو التعادل، فإنه فقدهما بسبب الجيل الجديد الذي لم يكتسب الخبرة الكافية في مثل هذه البطولات، لكنه قدم هذا الجيل ليكون رديفاً للمنتخب الأول في مونديال روسيا 2018.

ويأتي الخروج من الدور الأول ليكون الرابع في مسيرة الأخضر في تاريخ مشاركته في البطولة، حيث خرج من هذه المرحلة 3 مرات من قبل، أولها في النسخة الرابعة عام 1976، والثانية في النسخة الـ17 عام 2004، والثالثة في النسخة قبل الماضية «خليجي 21»، كما تعد الخسارة رقم 26 في 106 مباريات خاضتها السعودية في بطولات كأس الخليج، مقابل 54 انتصاراً و26 تعادلاً.