«دو»: تطوير معايير شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بالتعاون مع جامعة الشارقة

دبي (الاتحاد)

وقَّعت «دو» مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لتعزيز التعاون وتطوير معايير شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. واتفق الجانبان في المذكرة على تطوير رؤية استراتيجية مشتركة لتكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بهدف الاستعداد لاستقبال هذه التقنية بحلول عام 2020.

وأسست «دو»، حسب الاتفاقية، مختبراً لابتكارات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في المركز التكنولوجي بواحة دبي للسيليكون ليكون بمثابة المركز الرئيس لعمليات ومشاريع بوابة الإمارات لابتكارات الجيل الخامس. وسيتاح لموظفي وطلاب جامعة الشارقة إمكانية الدخول ولإجراء البحوث اللازمة. وسيتولى خبراء من الطرفين الإشراف على برامج طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا. إضافة إلى ذلك، ستوفر «دو» برامج تدريب داخلية لطلاب الجامعة، فضلاً قيام «دو» وجامعة الشارقة بنشر الأبحاث التقنية والدراسات لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات المتعلقة بمنظومة تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وسعت «دو» إلى تأسيس بوابة الإمارات لابتكارات الجيل الخامس لتكون بمثابة تحالف مبتكر يجمع المنظمات التقنية والأكاديمية في الإمارات إضافة إلى المصنعين العالميين بقطاع خدمات الاتصال لتعزيز عملية التخطيط وتسخير الخبرات والإمكانيات لتحديد وتطوير شبكة عالمية تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس التي من شأنها أن تغيّر حياة السكان في دولة الإمارات بشكل جذري.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في «دو» إبراهيم ناصر: تمثل تكنولوجيا الجيل الخامس نقطة تحول فريدة في تاريخ قطاع خدمات الاتصال العالمي نظراً إلى حجم الخدمات والمشاريع الكبرى التي سترتكز عليها. وفي الوقت الذي نتجّه فيه نحو عصر جديد من الخدمات والتطبيقات، نحرص في «دو» على تعزيز التعاون مع كل الجهات والهيئات الأكاديمية وشركائنا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، للمساهمة بفعالية في جعل دبي مركزاً عالمياً للابتكارات التي تهدف إلى تسريع تطوير شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. وسنعمل من خلال مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة، على تأسيس منصة مفتوحة لتبادل الأفكار الخلاقة مع طلابنا وتوفير أحدث التقنيات التي ستساعدهم في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع مبتكر.

من جانبه، قال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: تمثل مذكرة التفاهم فرصة مميزة لجامعة الشارقة و«دو». ومن خلال تبادل الخبرات التي يمتلكها الجانبان ومشاركة الآراء بين المهندسين والخبراء والباحثين، إضافة إلى الأفكار المبدعة التي يمتلكها الطلبة، سنتمكن من تحقيق أهدافنا المتمثلة بتطوير ابتكارات تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.