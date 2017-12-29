اختفاء المواهب يهدد الكرة الخليجية!

الكويت (الاتحاد)

في ملاعب الكويت ظهرت أسماء وتألقت وجوه ولمعت مواهب.

مع «أخضر الرديف» كان المنتخب السعودي يحجز مقعده في المستقبل رغم الخروج من الدور الأول، حيث شارك بمجموعة من الوجوه الجديدة تركت بصمتها ورحلت. وبين صفوف الأبيض هناك علي سالمين ومحمد المنهالي وخليفة مبارك وريان يسلم، ومع الأحمر البحريني والمنتخب العماني شهدت البطولة مولد مواهب جديدة .

ولكن كل هذا لايكفى، لأن بطولات الخليج كانت دائماً هى المحطة الأولى لأصحاب المواهب الإستثنائية، وفوق مسرح الخليج شاهدنا أجمل العروض لمواهب عاشت طويلاً ومازالت وسطرت أروع الانجازات مع بلادها لسنوات وسنوات.

هكذا عودتنا البطولة العريقة في سنوات الزمن الجميل، حيث خرج من بين ثنايا الحدث الخليجي العديد من الموهوبين، وكانت كأس الخليج بالنسبة لهم مولد نجم يسطع في سماء اللعبة، والتاريخ ليس بعيداً عن النجوم والمواهب السابقين، ونذكر منهم فهد خميس، وعدنان الطلياني، وزهير بخيت، وماجد عبدالله، وفيصل الدخيل، وجاسم يعقوب، وسامي الجابر، وفؤاد أنور، وعلاء حبيل، وهاني الضابط، وياسر القحطاني واسماعيل مطر، وجاسم الهويدي وعمر عبد الرحمن، وعلي الحبسي، وحمود سلطان ،وكثير من الأسماء التي لمعت وتألق بريقها في أجواء اتسمت دائماً بالندية والسباق الجميل.