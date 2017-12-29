الجهاز الفني يستدعي بديلاً لفوزي

الكويت (الاتحاد)

تتجه النية لدى الجهاز الفني للمنتخب، إلى استدعاء أحد اللاعبين، بدلاً من محمد فوزي الذي تعرض للإصابة، وينتظر أن يخاطب اتحاد الكرة، اللجنة الفنية للبطولة صباح اليوم، للحصول على موافقتها، بعد تقديم التقرير الطبي، بما يفيد إصابة فوزي، وحدد الإيطالي زاكيروني اللاعب «البديل» الذي يدخل قائمة «الأبيض»، وينتظر وصوله مساء اليوم، للمشاركة في التدريبات مباشرة، استعداداً لمباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وتنص لوائح البطولة، على أنه يمكن استبدال أي لاعب في القائمة، عندما يتعرض لإصابة، تحول دون استكمال مشواره مع منتخب بلاده، على أن يكون ذلك بناء على تقرير طبي.

من ناحية أخرى، طمأن مروان بن غليطة الجماهير حول إصابة عمر عبدالرحمن في مباراة الكويت أمس الأول، وقال إن «عموري» بخير، والإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الكاحل.