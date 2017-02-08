«موانئ دبي العالمية» تناول 63.7 مليون حاوية العام الماضي

دبي (الاتحاد)

ناولت «موانئ دبي العالمية» المحدودة 63.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2016، بنمو 3.2% مقارنةً بالعام 2015، بينما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.2% بما يفوق نمو القطاع الذي قدِّر بـ1.3% لعام 2016.

ونمت أحجام المناولة الإجمالية بنسبة 6% على أساس التقارير المحاسبية في الربع الرابع من العام مدفوعة بالنمو القوي في آسيا والمحيط الهادئ وفي أوروبا.

وقام إقليم الإمارات بمناولة 3.7 مليون حاوية نمطية في الربع الرابع بانخفاض سنوي طفيف بنسبة 0.7%. وسجلت منطقة الأميركتين وأستراليا أداءً مستقراً خلال الفترة.

وناولت المحطات الموحدة التابعة لـ«موانئ دبي العالمية» 29.2 مليون حاوية نمطية خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 0.4% على أساس التقارير المحاسبية، بينما انخفضت نسبة النمو السنوي في الأحجام الموحدة بمقدار 1.6% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «على الرغم من تحديات السوق خلال العام واصلنا تحقيق نمو فاق أداء القطاع ما يؤكد مجدداً فوائد تشغيل محفظة أعمال عالمية متنوعة. ويسرنا عودة أحجام المناولة في الإمارات إلى الاستقرار ما يعكس قوة اقتصاد الإمارات ومرونته في مواجهة الأوضاع الاقتصادية في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على تنويع الاقتصاد واستدامته».

وأضاف: نتطلع هذا العام إلى مساهمة مشاريعنا الجديدة في «روتردام» في هولندا و«نافا شيفا» في الهند و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة و«ياريمشا» في تركيا في دفع نمو محفظة أعمالنا. وسنواصل تطبيق سياسة الانضباط في نفقاتنا الرأسمالية من خلال إضافة طاقة استيعابية جديدة تماشياً مع الحاجة في السوق، مع التركيز على مناولة البضائع التي تحقق هوامش ربح أعلى، وعلى تعزيز فعالية عملياتنا وإدارة النفقات لدفع الربحية. وبالنظر إلى الأداء المرن لأحجام البضائع في محفظتنا فإننا في وضع جيد يؤهلنا لتلبية التوقعات لكامل العام».