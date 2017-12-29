خالد عيسى: «الأبيض» يتطور وأطالب بالصبر على زاكيروني

الكويت (الاتحاد)

ارتدى «قفاز الإجادة»، ولم يعبأ بقوة الخطوط الأمامية للمنتخبات المنافسة في الدور الأول للمجموعة الأولى، وكان بحق أفضل لاعبي «الأبيض»، إنه خالد عيسى حارس «عرين» المنتخب الوطني والعين، وصمام الأمان الأخير لزملائه الذين نجحوا في الجزء الأول من المهمة، بالوصول إلى «مربع الذهب».

التقت «الاتحاد» خالد عيسى، عقب النجاح في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 23»، للحديث عن طموحاته خلال البطولة، بعد الوصول إلى محطة مهمة، في طريق «الأبيض» إلى منصة التتويج باللقب، وأكد أن المنتخب يتعامل مع البطولة بـ«القطعة»، والتفكير ينصب في كل مباراة على حدة، حتى إعداد وتحضير الجهاز الفني والاجتماعات الفنية والتدريبات التي يخوضها المنتخب كلها تتعلق بطبيعة كل مباراة وظروف كل منافس.

طالب خالد عيسى الجماهير الإماراتية، بالصبر على المنتخب والإيطالي زاكيروني، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال في بداية مرحلة جديدة، تحت قيادة المدرب الكبير، مشيداً بأسلوبه وطريقة تعامله مع اللاعبين، وقال: الأهم وجود تصاعد في مسيرة المنتخب، ما بين المباراة الأولى والأخيرة بمرحلة المجموعات، لا زلنا في بداية الانسجام مع المدرسة الإيطالية ونطلب الصبر، لجني ثمارها بشكل كامل، فلا زلنا في بداية المشوار.

وقال: «الأبيض» جاهز لأي منافس في نصف النهائي، والمهم الآن هو تحقيق ما سعينا إليه في المشاركة، في المرحلة الأولى، ويتمثل في الوصول إلى الدور التالي، والتأهل من المجموعة، وهذا ما تحقق، وجميع اللاعبين الآن أصبحوا أكثر تركيزاً، ودخلوا أجواء البطولة، والطموحات أكبر، وضرورة استغلال الفرصة، وتقديم الأفضل في المباريات المتبقية.