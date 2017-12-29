رائد أول الأزمات العُمانية

الكويت ( الاتحاد )

يسابق الاتحاد العُماني الزمن، لإنهاء مشكلة رائد إبراهيم المخيني نجم خط الوسط في المنتخب العُماني، الموجود حالياً في الكويت، ضمن البعثة الرسمية للفريق في خليجي 23، حيث من المفترض أن يغادر اللاعب وفقاً للاتفاق بينه وبين ناديه فاليتا المالطي المحترف في صفوفه مساء أمس، للالتحاق بصفوف الفريق، بعد أن سمح له النادي المالطي بالمشاركة في الدور الأول فقط من كأس الخليج الحالي.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد العُماني قد أرسلت رسالة عاجلة فور الانتهاء من لقاء السعودية للاتحاد المالطي، لمخاطبة إدارة النادي من أجل تمديد مشاركة اللاعب المهم في تشكيلة الهولندي بيم فيربيك لنهاية البطولة، حتى لا يتأثر المنتخب الذي تأهل للدور قبل النهائي متصدراً المجموعة الأولى.

وتتطلع أوساط الاتحاد العماني للرد القادم من نادي فاليتا، حتى يتسنى للاعب البقاء في صفوف المنتخب حتى النهائي. يذكر أن رائد إبراهيم 25 عاماً احترف هذا العام بصفوف فاليتا المالطي بعقد مستمر لمدة عامين، وشارك بعدد من المباريات، قبل أن تسمح له إدارة النادي بناء على طلب الاتحاد العماني بالمشاركة في البطولة.