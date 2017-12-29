فينجر يعادل رقم «السير»

لندن (أ ف ب)

عادل مدرب أرسنال، الفرنسي آرسين فينجر رقم المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير اليكس فيرجوسون بقيادة مباراته الرقم 810 في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال لقاء فريقه مع كريستال بالاس أول من أمس في ختام المرحلة العشرين.

وأشرف فينجر على أرسنال في 1193 في مختلف المسابقات منذ قدومه إلى شمال لندن في أكتوبر 1996.

واعتبر المدرب الفرنسي أن المكوث لهذه الفترة الطويلة على رأس الجهاز الفني لفريق واحد، يتطلب الكثير من «الوفاء، العمل الشاق والقيام بتضحية في الحياة».

ونجح فينجر في قيادة المدفعجية إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، بينها موسم لم يتعرض فيه فريقه لأي خسارة وهو رقم قياسي صامد حتى الآن، وكأس إنجلترا سبع مرات، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 وخسرهما أمام غلطة سراي التركي وبرشلونة الإسباني توالياً.

وفي احتفاله بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم اليكس فيرجسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد، شاهد فينجر لاعبه سانشيز المتألق وهو يقلب الطاولة في مباراة مثيرة بفضل هدفين رائعين في غضون 4 دقائق من الشوط الثاني، ليحقق أرسنال الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.