85.7 مليار درهم تسهيلات التداول بالهامش في عام 2016

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التداول بالهامش في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» 85.7 مليار درهم خلال العام 2016، بنمو نسبته 12.7% مقارنة مع عام 2015 الذي وصلت فيه إلى نحو 76 مليار درهم وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن السوقين.

وشكلت قيمة التسهيلات المالية «التداول بالهامش» التي قدمتها شركات الوساطة إلى العملاء 23.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين والتي بلغت 364 مليار درهم بيعاً وشراء في نهاية عام 2016.

ويأتي النمو في نسبة التسهيلات المالية مواكباً للزيادة المضطردة في عدد شركات الوساطة التي تقدم الخدمة، حيث وصلت إلى نحو 35 شركة من إجمالي 48 شركة عاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال العام الماضي.

وأجمع مسؤولو الإدارة التنفيذية العليا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على أهمية خدمة التداول بالهامش التي باتت تعد واحدة من أهم المنتجات الاستثمارية المقدمة في الأسواق المالية الإماراتية، وساهمت بالإضافة إلى الخدمات الأخرى بالترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورغان استنالي عام 2013.