9 ميداليات جديدة تعزز صدارتنا لـ «عربية المضمار»

عماد النمر (الشارقة)

حصد منتخبنا 9 ميداليات جديدة، منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، في منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية لدراجات المضمار في نسختها الثامنة التي ينظمها اتحاد الدراجات على مضمار زايد الدولي بالشارقة، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 23 ميدالية متصدراً البطولة، وحصد المنتخب السعودي ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وفاز المنتخب المصري بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.

وسيطر نجوم الإمارات في منتخبي الشباب والكبار على سباقي السرعة الفرقية، حيث فاز الثلاثي راشد سويدان وعبد الله المنصوري وحسن الشحي، بلقب سباق الشباب، وحصدوا الميدالية الذهبية عن جدارة بعد تنفيذهم توجيهات مدربهم عبد الله سويدان المتخصص في سباقات المضمار، ونال المنتخب السعودي الميدالية الفضية، وحصل المنتخب البحريني على الميدالية البرونزية.

وحصد منتخبنا للكبار بقيادة أحمد يوسف المنصوري وشقيقه محمد المنصوري وناصر سيف المعمري الميدالية الذهبية لسباق السرعة الفرقية للكبار بعد أداء متميز أهلهم للصدارة بجدارة، وحل المنتخب السعودي وصيفاً، ونال الميدالية الفضية، فيما نال المنتخب الكويتي الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث.

وفاز منتخب مصر بسباق السرعة الفرقية للإناث، ونال الميدالية الذهبية بفضل خبرة وجهود ابتسام زايد ودينا رشوان، وجاء في المركز الثاني منتخبنا الذي مثله طرفة محمد حبش وصفية مختار الصايغ، وجاء فوزه بالفضية بعد أداء رائع ومنافسة قوية مع المنتخب المصري.