سكاكيني يكسب «الثلاث نجوم» في الشوط الأول

العين (الاتحاد)

تويج الفارس الإيطالي أندريا سكاكيني على صهوة الجواد «ألابا» بلقب الشوط الأول في افتتاح بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة أمس الأول، والذي أقيم بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين 130 ـ 135 سم، بمشاركة 47 فارساً وفارسة، نجح منهم 17 في إكمال الجولة دون أخطاء.

وسجل الفارس سكاكيني 59:81 ثانية، وحل ثانياً الفارس السوري قتيبة الدوغلي على صهوة الجواد «جوتشي تيم سبيريت» بـ 60:44 ثانية، ونال الروسي فلاديمير توجانوف المركز الثالث على صهوة الفرس «جادور فا فورتفيلد» بـ 62:93 ثانية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية، بمشاركة فرسان وفارسات يمثلون 30 دولة خليجية وعربية وغيرها من دول العالم وتختتم اليوم.

وشهد اليوم الأول إقامة 4 أشواط بواقع شوطين لكل من البطولتين، وشارك في الشوط الثاني بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 130 سم، 44 فارساً وفارسة، نجح 18 منهم أيضاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم الفارس أسامة الزبيبي على الفرس «ليدي بلو» وأنهى المرحلة الثانية في 32:06 ثانية، ونال المركز الثاني الفارس عبد الرحمن محمد العبدولي على صهوة الجواد «ديمفيس» مسجلاً 34:42 ثانية، وأنهى الفارس البرتغالي جواو ماريا على صهوة الجواد «فرانسيسكوس» المرحلة الثانية في 35:43 ثانية وحل ثالثاً.