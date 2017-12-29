أمين الدوبلي (أبوظبي)

يغلق 8 يناير المقبل باب التسجيل للمشاركة في الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي سوف تقام في صالة مبادلة أرينا خلال يومي 12 و13 يناير، ورصد لها جوائز قدرها 190 ألف دولار، وهو أكبر مبلغ مالي يرصد لأي جولة من كل الجولات التي تقام في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن، حيث إن قيمة الجوائز في كل منها لم تزد عن 125 ألف دولار.

وأكد طارق البحري مدير الجولات أن عدداً كبيراً من المصنفين الأوائل في مختلف الأوزان قد قام بالتسجيل للمشاركة في جولة أبوظبي التي تمنح الفائز فيها بالمركز الأول 200 نقطة تضاف إلى رصيده في التصنيف العالمي، و160 نقطة لصاحب المركز الثاني، و120 نقطة لصاحب المركز الثالث، مشيراً إلى أنها محطة مهمة لكل المشاركين من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين التي ستقام على نفس الصالة أبريل المقبل على مدار 12 يوماً.

وأضاف: الجوائز المالية الفردية للمشاركين والحاصلين على المراكز الأولى متدرجة، وتختلف من الفائز بالمركز الأول في الحزام الأسود عنه، من الفائز في أحزمة البني والبنفسجي والأزرق، حيث إن الفائز بالمركز الأول في الحزام الأسود يحصل على مكافأة قدرها 3750 دولاراً، فيما يحصل صاحب المركز الثاني بنفس الفئة على 2250 دولاراً، والثالث ينال 1500 دولار، وفي الحزام البني يحصل صاحب المركز الأول على 1800 دولار، والثاني على 1200 دولار، والثالث على 750 دولاراً، وفي الحزام البنفسجي يحصل صاحب المركز الأول على 900 دولار، والثاني على 600 دولار، وينال الثالث 300 دولار، أما في منافسات الحزام الأزرق فيحصل صاحب المركز الأول فقط الجائزة المالية وهي 750 دولاراً.

وتابع: جوائز منافسات السيدات أعلن عنها بالتفصيل في مختلف الفئات، حيث تحصل اللاعبة الفائزة بالمركز الأول في الحزامين الأسود والبني على 2250 دولاراً، وتحصل الفائزة بالمركز الثاني على 1500 دولار، وتنال صاحبة الترتيب الثالث 750 دولاراً، وفي الحزام البنفسجي تحصل الفائزة بالمركز الأول على 900 دولار والثانية على 600، والثالثة على 300، وتقتصر جائزة الحزام الأزرق على المركز الأول فقط وهي 750 دولاراً.

وقال: تقديراً لدور الأكاديميات في نشر وتطوير اللعبة، وكما هو معمول به في مختلف الجولات، سوف يتم تقديم 3 جوائز لأهم 3 أكاديميات في الدولة، من خلال نتائجهم في البطولة، بحيث تحصل أفضل أكاديمية على 3 آلاف دولار، والثانية على 2000 دولار، والثالثة على 1000 دولار.

وأوضح «فئة الناشئين من مواليد 2001 و2002 سوف تشارك في الحزامين الأبيض والأزرق، وللبالغين من مواليد 2000 وما قبل تشمل 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي، والبني والأسود، وفي فئات الماسترز 1 من مواليد 1988 وما قبلها يشاركون في نفس الأحزمة الخمسة، وكذلك الأساتذة 2 من مواليد 1982، فيمت يسمح للأساتذة 3 من مواليد 1977 بالمشاركة في أحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وكذلك الأساتذة 4 من مواليد 1972».

وختم: أن إجراءات الوزن سوف تقام على 3 مراحل، تبدأ الأولى في الخامسة من مساء يوم 11 يناير، وتنتهي في السابعة، والثانية في التوقيت نفسه من اليوم التالي، أما الثالثة فسوف تقتصر على الصباح لمدة ساعة واحدة اعتباراً من الثامنة والنصف، وحتى التاسعة والنصف.