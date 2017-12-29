«مكرم» ينتزع لقب الشوط العربي بفارق 3 أطوال

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «مكرم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية لمسافة 1600 متر، والذي أقيم مساء أمس، بمضمار جبل علي، وتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وتفوق «مكرم» بفارق 3.25 طول عن «إنذار»، وجاء في المركز الثالث «ضمان»، وسجل البطل زمناً قدره 1:49:38 دقيقة.

وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ثنائية بإشراف المدرب سالم بن غدير وبقيادة رويستون فرنش اللذين حققا ثلاثية نادرة.

وانتزع «أصلان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سالم بن غدير وبقيادة رويستون فرنش، لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، على لقب سباق الشعفار للاستثمار البالغة جائزته 80 ألف درهم.