فدريكو بطل كأس «الشباب والناشئين» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، الفائزين بسباق اليوم الثاني من فعاليات كأس نادي تراث الإمارات للقدرة الذي تنظمه القرية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وتختتم اليوم، بمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من إسطبلات العامة والخاصة في الدولة وفي بعض الدول الخليجية، وبرعاية إعلامية رئيسة من «أبوظبي للإعلام».

وفاز الفارس اليجو فدريكو على صهوة الجواد «اتش ام فاتكادا» من إسطبلات الوثبة بكأس الشباب والناشئين لمسافة 120.7 كلم، وفقاً لبروتوكول بوذيب، وحل في المركز الثاني الفارس فارس علي مسعود المنصوري على صهوة الجواد «صهيل دي بارك مين» من إسطبلات المغاوير، وحل ثالثاً الفارس هوجو اميلاندو على صهوة الجواد «اتش ال بي فرازاس» من إسطبلات الوثبة.

كما توج الفائزين في السباق نفسه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حيث حل الفارس هوجو اميلاندو على صهوة الجواد «اتش ال بي فرازاس» من إسطبلات الوثبة أولاً، وجاء الفارس اليجو فدريكو على صهوة الجواد «اتش ام فاتكادا» من إسطبلات الوثبة ثانياً، واحتل المركز الثالث الفارس فارس علي مسعود المنصوري على صهوة الجواد «صهيل دي بارك مين» من إسطبلات المغاوير.

كما توج الفائزين في السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80,3 كلم، حيث فاز بالمركز الأول وفق بروتوكول بوذيب الفارس جواكين باريتو على صهوة الجواد «بركة بنت أريتي» لإسطبلات الكمدة، وحل ثانياً الفارس شيتان سينج على صهوة الجواد «أورسيكا» لإسطبلات ورسان، واحتل المركز الثالث الفارس عنان عارف عون خميس الكثيري على صهوة الجواد «وافي» لإسطبلات ورسان، وتوج كذلك الفائزين في السباق نفسه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، حيث حل الفارس عنان عارف عون خميس الكثيري أولا، وحل الفارس شيتان سينج ثانياً، واحتل المركز الثالث الفارس عارف علي خان.