دعوة الرياضيين السعوديين للمشاركة في «ماراثون الوفاء للقائد»

دبي (الاتحاد)

زارت اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتحاد ألعاب القوى في المملكة العربية السعودية في مقره بالرياض، حيث وجه صالح محمد حسن، رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، أمين عام اتحاد ألعاب القوى، دعوة رسمية لمشاركة عدد من الرياضيين السعوديين الراغبين في الوجود هذا العام في الماراثون التشريفي بنسخته السابعة، وذلك ضمن أواصر الإخوة والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وكان في الاستقبال، وفد اللجنة العميد هادي بكر القحطاني، رئيس الاتحاد السعودي، وأعضاء الاتحاد، وبريقة صالح الشمري، الأمين العام المساعد، وتم قبول الدعوة، بحيث ستكون المشاركة مفتوحة لكل من يرغب، علاوة على لاعبي المنتخب السعودي من فئات عمرية مختلفة.

وعبر بريقة الشمري عن استعداد الاتحاد في المساعدة بالتنظيم أيضاً، من خلال عدد من الحكام والإداريين للمساهمة في الحدث رغبة في نجاح هذا الحدث الإماراتي الوطني المميز.

وقال: «سنقوم بتوجيه الرياضيين الراغبين بالمشاركة من جميع الأعمار، وسنعمل على دعم مشاركتهم بأي عدد كان، وبما يعزز النجاح المتوقع».

ومن ناحيته، قدم صالح محمد حسن، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لحسن الحفاوة والضيافة العربية الأصيلة، مشيراً إلى أن ذلك ليس غريباً على السعودية لما يربطنا من علاقات طيبة.

وأثنى على الدور القيادي الرياضي للهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن ألعاب القوى السعودية والرياضية بشكل عام، تعتبر القلب النابض للرياضة العربية، وقدم شكره على قبول الدعوة، وتأكيد رغبة المشاركة.

يذكر أن ماراثون الوفاء للقائد سينطلق خلال الأيام القادمة من مدينة حتا، مروراً بإمارات الدولة، كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي، وصولاً إلى أبوظبي، حيث سيحمل العداؤون رسالة الوفاء للقائد بنظام التبادل لمسافات متناوبة، 835 كلم، وفي مدة زمنية متوقعة من 63 إلى 67 ساعة من دون توقف.