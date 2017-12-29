روما (د ب أ)

يخوض يوفنتوس صاحب المركز الثاني، مواجهة سهلة نسبياً اليوم، حيث يلاقي مضيفه فيرونا في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي (آخر مرحلة في الدور الأول من المسابقة).. ويحل إنتر ميلان في المركز الثالث، قبل مباراته أمام ضيفه لاتسيو اليوم، بعد أن نال الانهاك من الفريق في الفترة الأخيرة. وفقد إنتر ميلان موقعه في الصدارة، بعد خسارته في أخر مباراتين في الدوري الإيطالي، وذلك عقب تعادله سلبياً مع يوفنتوس في تورينو.

وودع إنتر ميلان مسابقة كأس إيطاليا بعد خسارته أمام ميلان صفر/‏ 1 في الوقت الإضافي.

وقال انطونيو كاندريفا جناح إنتر ميلان، «إنها ربما هزيمة غير متوقعة ومؤلمة، لأننا كنا نكترث كثيرا ببطولة كأس إيطاليا»، وأضاف، «علينا الآن أن نبدأ من جديد بثقة وبالنسبة لمباراة الغد، فنحن مستعدون تماما، رغم أننا نشعر بخيبة أمل للخروج من الكأس».

وأشار «بعد البداية الرائعة للموسم واجهنا بعض المشاكل، وعلينا أن نعيد تنظيم أنفسنا مجددا».