بويل: ديك سيصبح أفضل مدافع في العالم

لندن (رويترز)

قال كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، إن فيرجيل فان ديك يملك كل الإمكانات التي تجعله أفضل مدافع في العالم، عقب صفقة انتقاله القياسية من ساوثامبتون إلى ليفربول في إنجلترا.. واختار بويل المدافع الهولندي قائداً لساوثامبتون الذي كان يدربه الموسم الماضي، فيما كافح النادي من أجل الاحتفاظ بقلب الدفاع.

وانتقل الدولي الهولندي إلى أنفيلد في صفقة قياسية، جعلته أغلى مدافع في العالم، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول دفع 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) للحصول على خدمات فان ديك.

وسينتقل ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول اليوم، بينما سينضم فان ديك لفريقه الجديد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل

وقال بويل عن فان ديك: «إنه أحد أفضل مدافعي العالم حالياً، ويملك الإمكانات التي تجعله الأفضل، إنه خيار رائع لليفربول. يمكنه اللعب في العديد من الأندية الجيدة وهذه مكافأة رائعة له، في بداية الموسم كان الأمر صعباً عليه لأنه كان يريد الانضمام إلى فريق آخر لكنه سيعود لمستواه الآن.أنا سعيد من أجله ولأنه لن يتمكن من المشاركة أمامنا».