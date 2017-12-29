لندن (د ب أ)

بين توديع العام الحالي واستقبال العام الجديد، يمكن لمانشستر سيتي أن يحطم عدداً آخر من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا فاز على مضيفه كريستال بالاس، خلال المباراة التي ستجمعهما غداً في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وكان الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على نيوكاسل 1/‏‏‏‏ صفر الأربعاء الماضي، منح الفريق صدارة الترتيب بفارق مذهل، وصل إلى 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، هو أكبر فارق في تاريخ الدوري الممتاز، خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

هذا الفوز لم يمدد سلسلة انتصارات الفريق إلى 18 مباراة فحسب، بل أيضا منح الفريق انتصاره الحادي عشر خارج أرضه، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تشيلسي في 2008.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، عقب مباراة نيوكاسل: «عندما تفوز بـ18 مباراة على التوالي، يجب أن تتوقع أن تفعل الفرق كل ما يطلبه الأمر لإيقافك. يجب أن نواصل العمل بنفس الطريقة التي بدأنا بها الموسم. لم نفز باللقب بعد، مازال الأمر غير محسوم».