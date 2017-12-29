أصداء عالمية واسعة على نجاح مؤتمر دبي الدولي

دبي(الاتحاد)

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع أحداث وفعاليات مؤتمر دبي الدولي الثاني عشر، ونشرتها باستفاضة عبر القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفاعل الفائزون بالجوائز في حساباتهم الرسمية مع المؤتمر، حيث تصدرت صورة فابيو كابيللو وهو يسلم جائزة أفضل دوري لكرة القدم لغلاف صحيفة «أيه آس» الإسبانية، كما تصدرت صورة زين الدين زيدان وهو يحمل جائزة أفضل مدرب لهذا العام على غلاف صحيفة «ماركا»، فيما قام الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بتغطية فعاليات المؤتمر منذ الإعلان عن جلساته والمتحدثين فيه في المؤتمر الصحفي وحتى حفل التكريم، الذي نشر احتفالات وفرحة الفريق بالفوز بالجوائز المتعددة.

كما كان في مقدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت وقائع المؤتمر والحفل صحيفة إي أس بي إن العالمية الموقع الرسمي لنادي موناكو، موقع سبورتس سنتر العالمي، ومنصة إي بلاير الألمانية وموقع فوتبول تايمز، وموقع روما الإخباري، ولم تقتصر التغطية على وسائل الإعلام الأوروبية والعربية فقط، إنما تناولت وسائل الإعلام الآسيوية أخبار المؤتمر مثل الأخبار البنجلاديشية والصحيفة الهندية الرياضية دي إن إيه، وصحيفة تريبيون الإندونيسية، وموقع سي إن إن 18 الآسيوي، وموقع بولا سبورت الإندونيسي.

وتقدم الأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي على توتير، بالشكر إلى دبي على الدعوة للحضور والتحدث في المؤتمر، فيما عبر الحساب الرسمي للفرق الوطنية لكرة القدم البرتغالية على تويتر عن الفرحة بالفوز قائلاً: لا يمكن أن ينتهي هذا العام من دون الفوز بجائزة إضافية للكابتن بعد الفوز بجوائزه المتعددة، وصلت مؤخراً جائزة دبي جلوب سوكر.

واختتمت مساء أول من أمس، فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12 عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وأقيمت فعالياته في مدينة جميرا بدبي خلال يومي 27 و 28 ديسمبر 2017.