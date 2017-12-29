«السماوي» يستعيد صدارة «الأولى» بالفوز على خورفكان

عماد النمر (الشارقة)

ارتقى بني ياس إلى قمة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه خورفكان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، أحرز هدف المباراة الوحيد حبوش صالح في الدقيقة 28، وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 17 نقطة متصدراً جدول الترتيب مؤقتاً، بانتظار نتيجة مباراة الفجيرة مع العربي اليوم، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة متراجعاً للمركز السادس.

وفي المباراة الثانية، حقق الحمرية فوزاً مهماً على مضيفه دبا الحصن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم باستاد دبا الحصن، بادر الفريق الحصناوي بالتسجيل عن طريق عبد الله الوحداني في الدقيقة 11، وتعادل الحمرية عن طريق البرازيلي ماركوس في الدقيقة 21، وأضاف نفس اللاعب الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32، وأدرك دبا الحصن التعادل في الدقيقة 60 عن طريق البرازيلي إليكسندر، قبل أن يسجل سالم سعيد آل علي الهدف الثالث للحمرية في الدقيقة 85، وبهذه النتيجة يرفع الحمرية رصيده إلى 14 نقطة متقدماً للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 6 نقاط متراجعاً للمركز التاسع.

ونجح اتحاد كلباء في تخطي عقبة ضيفه مصفوت بعدما فاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب اتحاد كلباء، وسجل الأهداف البرازيليان تياجو في الدقيقة 46، وجوستافو في الدقيقة 73، ومانع البارود في الدقيقة 92، وحمدان ناصر في الدقيقة 95، وبهذه النتيجة يرفع اتحاد كلباء رصيده إلى 15 نقطة متقدماً للمركز الثالث، وتجمد رصيد مصفوت عند 10 نقاط بالمركز السابع.

وجاءت بداية مباراة اتحاد كلباء وضيفه مصفوت هادئة، مع أفضلية نسبية لاتحاد كلباء الذي قام بعدة هجمات على مرمى مصفوت، كانت أولها لعبة داخل منطقة الجزاء عن طريق ركلة حرة لعبها جوستافو تصطدم بحائط الصد ويشتتها الدفاع، بعدها أنقذ حارس مصفوت ناصر مسعود كرة خطيرة من ركنية وصلت إلى تياجو سددها قوية بين يدي الحارس.