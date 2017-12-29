عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تكشف النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس مساء اليوم عن بطل جديد يطل على عشاق وجماهير اللعبة في الدولة والعالم، عندما يلتقي الجنوب أفريقي كيفن اندرسون المنصف الـ14 على الصعيد العالمي مع الإسباني روبيرتو باوتيستا المصنف 20 في المباراة النهائية المقررة في السابعة مساء على مجمع التنس الدولي بأبوظبي.

وكان اندرسون ضرب بجميع التوقعات عرض الحائط عندما نجح في تخطي عقبة دومنيك ثيم في مباراة نصف النهائي بمجموعتين دون مقابل 7-6 و6-4 في مجريات غلبت عليها الندية، إذ نجح اندرسون وللمباراة الثانية على التوالي في عدم خسارة أي إرسال وهو ما يعكس قوة ضرباته التي كان يوجهها سواء في مواجهته الأولى أمام الإسباني كارينو في الدور الأول أو في مواجهة النمساوي دومنيك بنصف النهائي أمس.

ويلتقي اندرسون نظيره الإسباني روبيرتو باوتيستا في المباراة النهائية بعدما صعد إلى المباراة النهائية إثر انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش لعدم تماثله إلى الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الكوع خلال العام الحالي وأبعدته فترة عن ملاعب التنس العالمية.

وبصعود اندرسون وباوتيستا إلى المباراة النهائية للنسخة العاشرة ينتظر أن تعلن البطولة عن فارس جديد للقبها بعدما احتكر ألقاب النسخ التسع الماضية كل من الإسباني رفايل نادال «4 ألقاب» والصربي نوفاك ديوكوفيتش «3 ألقاب» وأندي موراي «لقبان».