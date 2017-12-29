بيت شعر الأقصر يودع العام بأمسية شعرية

الأقصر (الاتحاد)

استضاف بيت الشعر في الأقصر (جنوب مصر)، آخر أمسيات العام الشعرية، إذ شارك فيها أربعة شعراء، هم: النوبي عبد الراضي، وشعبان البوقي، وعلي حسان، وهناء المشرقي. وقدم للأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر، ورحب بالشعراء والضيوف.

وعرج القباحي إلى السيرة الذاتية والأدبية للشعراء، وأوضح أن الشاعر النوبي (1964)، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له خمسة كتب، منها: الحدائق لا تنبت الموشحات، وذات قصيدة. ولفت القباحي، أن شعبان البوقي شاعر فصحى وعامية، ويكتب المسرح الشعري، حصل على جائزة الشارقة في المسرح الشعري عن مسرحية «ليلة عبد الله»، وحصل على جائزة الفجيرة للمونودراما.

وحول علي حسان، قال القباحي إنه شاعر فصحى وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي أدب أرمنت، واختتمت الأمسية بالشاعرة هناء المشرقي، وكشف القباحي في معرض حديثه عنها، أنها شاعرة فصحى، درست بكالوريوس علوم طبية بيطرية، وحاصلة على دبلومة الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيطرية الكيميائية والميكروبولوجية، وتعمل طبيبة بيطرية بمديرية طب بيطري محافظة الجيزة.