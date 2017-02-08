«باناسونيك أفيونيكس» تفتتح مقرها الجديد في «دافزا»

دبي (الاتحاد)

احتفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بافتتاح المقر الجديد لـ«باناسونيك أفيونيكس»، الشركة العالمية العاملة في تطوير حلول الترفيه والاتصالات الموجهة لقطاع الطيران. ويكتسب المرفق المتطور، الممتد على مساحة 148 ألف قدم مربعة ضمن المنطقة الحرة، أهمية خاصة كونه منصة موحدة لتقديم خدمات متكاملة تمكّن أكثر من 85 شركة طيران من 52 دولة من إدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية ضمن أسواق «الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا».

وشهد حفل الافتتاح الرسمي الإعلان عن احتضان المرفق الجديد لـ«مركز الابتكار في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا» (iHub) الذي ستديره «باناسونيك» في إطار التعاون المشترك مع الشركة الفرعية التابعة لها «تاكتِل» (Tactel).

ومن المقرر أن يقدم المرفق الجديد، الذي يعد الأول لـ«باناسونيك أفيونيكس» الحائز على تصنيف من الفئة البلاتينية وفق «نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED)، محفظة واسعة من الخدمات التي تشتمل على تطوير واختبار البرمجيات، التكامل الإعلامي، تصنيع وتركيب أنظمة التوصيلات الكهربائية، أعمال الصيانة والإصلاح وخدمات مراقبة أسطول الطائرات بصورة فورية ومباشرة لقاعدة المتعاملين في منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا. ويشرف على المرفق المتطور فريق عمل متكامل يضم أكثر من 300 موظف من ذوي الكفاءة العالية في مختلف التخصصات، بما فيها الهندسة والتمويل والموارد البشرية والخدمات التقنية والتصنيع.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»: «نتطلع إلى توفير بيئة محفزة على النمو والتميز والابتكار لتمكين (باناسونيك أفيونيكس)، وغيرها من الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات ضمن قطاع الطيران من الدخول بقوة إلى الأسواق الإقليمية من بوابة (دافزا)، التي تسير بخطى ثابتة لتحقق رؤيتها المتمثلة في أن تكون منطقة حرة تفوق التوقعات».

ويهدف المرفق الإقليمي الجديد إلى توفير أكثر من 20 ألف نظام توصيل كابلات كهربائية لـ«مصنعي المعدات الأصلية» (OEMs) وشركات الطيران شهرياً، إلى جانب تقديم خدمات إصلاح 65.000 جهاز من أجهزة إلكترونيات الطيران سنوياً وخدمات إدارة البرمجيات وحلول التكامل الإعلامي لـ33 شركة طيران، كما يضم مرافق تصنيعية حديثة مطوّرة باستخدام مواد معاد تدويرها من مصادر آمنة بيئياً، مدعوماً بخصائص عالية المستوى، أبرزها نظام الطاقة الشمسية، ما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحد من معدلات هدر المياه بنسبة 50%.