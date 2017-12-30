الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر والذهب يصعد

لندن (رويترز)

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسة أمس الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الاسترليني، ما جعل العملة الأميركية على مسار هبوط بنحو عشرة بالمئة هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.

وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعاً، حيث سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم ست عملات رئيسة أعلى مستوى في 14 عاماً وسط آمال بأن يطبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم.

لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترامب على المضي قدماً في تلك السياسات.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1982 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 14 بالمئة أمام الدولار في 2017، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2003.

وعلى الرغم من أن الإسترليني منخفض بأكثر من عشرة بالمئة أمام الدولار منذ التصويت في يونيو العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قفزت العملة البريطانية 9.5 بالمئة في عام 2017، وهو أقوى أداء لها منذ عام 2009.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر أمس الجمعة في أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار، والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالمياً.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.