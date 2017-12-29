«المركزي» المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير

القاهرة (رويترز)

أبقى البنك المركزي المصري، أمس الأول الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، وهو قرار يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال البنك في بيان في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة.

وكان ستة من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم يوم الثلاثاء قد توقعوا أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة، مشيرين إلى أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة يدفع البنك المركزي لتأجيل تيسير السياسة النقدية.

وقفز التضخم في مصر منذ أن قام البلد العربي الأكثر سكاناً بتعويم عملته (الجنيه) في نوفمبر من العام الماضي، من أجل التوصل لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.