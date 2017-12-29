كونسورتيوم يعتزم شراء حصة من «أوبر»



تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017 واشنطن (دب أ) ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس، أن كونسورتيوم بقيادة مجموعة «سوفت بنك» نجح في محاولة الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة «أوبر تكنولوجيز» بسعر مخفض. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة أن مستثمرين وعاملين بشركة النقل التشاركي المضطربة طرحوا أسهماً تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي أسهم الشركة. وقالت الصحيفة إن مجموعة «سوفت بانك» اليابانية للاتصالات والإنترنت نفسها ستستحوذ على 15 في المئة في عرض الشراء الذي يقدر أوبر بمبلغ 48 مليار دولار، وهو سعر يقل بنسبة 30 % تقريباً على آخر تقييم للشركة والبالغ نحو 68 مليار دولار.