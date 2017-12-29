«نيكي» يقفز %20 في 2017

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف في آخر أيام التداول لهذا العام أمس، لكن المؤشر ربح نحو 20 بالمئة هذا العام.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضاً 0.08 بالمئة إلى 22764.94 نقطة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة مماثلة إلى 1817.56 نقطة.

وفاقت الأسهم الرابحة في عددها الأسهم الخاسرة بواقع 332 سهماً إلى 266 سهماً في حين لم يسجل 64 سهماً تغيراً يذكر عند الإغلاق.

وساعد تحسن الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي في الداخل، بالإضافة إلى سياسة بنك اليابان المركزي النقدية الشديدة التيسير، على زيادة أرباح الشركات في عام 2017. وأسهم ذلك في ارتفاع نيكي 19.1 بالمئة وتوبكس 19.7 بالمئة هذا العام.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض نيكي 0.6 بالمئة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبل بداية العام الجديد لكنه ارتفع 0.2 بالمئة خلال ديسمبر.