روسيا.. ضرب الزوجة للمرة الأولى ليس جريمة

موسكو (د ب أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يقضي بعدم تجريم الواقعة الأولى لحالات العنف المنزلي، حسبما أفادت صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ويعتبر القانون مثل هذه الحالات مخالفة إدارية يعاقب عليها بغرامة، أما الجرائم الأخرى الإضافية أو المتكررة فستعامل كجرائم، وفقاً للتقرير.

وتم تمرير مشروع القانون خلال البرلمان بتأييد هائل.

وأكدت يلينا ميزولينا -التي شاركت في صياغة مشروع القانون والتي ترأس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والأطفال بمجلس النواب- أن عقوبة السجن على «صفعة» تمزق شمل العائلات.

ويعتقد النقاد أن هذا التشريع يمكن أن يؤدي إلى التستر على مشكلة متوطنة، ترتبط في كثير من الأحيان بإدمان الكحول. ووفقاً لإحصاءات الحكومة في السنوات الأخيرة، تموت نحو 12 ألف امرأة روسية سنوياً بسبب العنف المنزلي، أي ما يعادل وفاة امرأة واحدة كل 40 دقيقة، حسبما أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي في عام 2013.