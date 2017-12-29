الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

سنغافورة، بكين (وكالات)

تفوقت الصين على الولايات المتحدة هذا العام لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الصين أصدرت حصصاً لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالي حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة في أول دفعة من المخصصات لعام 2018.

وأظهرت الوثائق أن شركة كيم تشاينا المملوكة للدولة فازت بأكبر حصة وحجمها 16.67 مليون طن.

ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسياً جديداً في عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة في الوقت الذي تسمح فيه بكين للمزيد من المصافي المستقلة باستيراد الخام.

وساعد النمو الكبير في طلب تلك المصافي في دعم أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وكانت وزارة التجارة قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها رفعت حصص استيراد النفط الخام في 2018 «للشركات غير الحكومية» إلى 142.42 مليون طن.

إلى ذلك، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس الجمعة، إن البنوك الوطنية التجارية سيُسمح لها باستخدام جزء من احتياطياتها النقدية لمواجهة ارتفاع الطلب على النقود قبيل حلول رأس السنة القمرية الصينية.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن بإمكان البنوك الوطنية التجارية استخدام 2 بالمئة من احتياطياتها النقدية التي تودعها في البنك المركزي لمدة ثلاثين يوماً، من أجل تغطية فراغ السيولة النقدية على المدى القصير خلال فترة عيد الربيع المقبلة.