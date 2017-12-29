5 عوامل تحدد أسعار النفط في 2018

ترجمة: حسونة الطيب

تجاوزت أسعار النفط مؤخراً 65 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2015، مدفوعة بإغلاق أكبر خط أنابيب في المملكة المتحدة، ما تسبب في قطع الإمدادات القادمة من بحر الشمال، في الوقت الذي أدى فيه اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا، لإنعاش أسعار النفط بقوة هذا العام.

والآن والقطاع يستقبل العام الجديد، تظل الصورة غير واضحة في عدم اليقين، حيث من المتوقع ارتفاع الإمدادات مدعومة بحالة النمو التي يعيشها قطاع النفط الصخري الأميركي، بينما يتعرض تحالف روسيا مع أوبك للضغوط، وتخطط الدول المنتجة الكبيرة لاستعادة الإنتاج لعهده السابق.

ومن المرجح، بروز خمسة عوامل تلقي بآثارها على أسعار النفط خلال العام المقبل. من بين هذه العوامل، نظام خط أنابيب «فورتيس».

وبوصفه ممراً لنحو 40% من إمدادات النفط والغاز القادمة من بحر الشمال، أرغم إغلاق خط بسعة 400 ألف برميل يومياً، المشغلين في نحو 85 حقلاً، للحد من حجم الإنتاج.