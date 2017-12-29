«دبي العالمية» تخطر عملاءها بـ 16 خدمة خاضعة لـ «المضافة»

يوسف العربي (دبي)

أخطرت شركة موانئ دبي العالمية – الإمارات في تعميم موجه لعملائها بقائمة تتضمن 16 خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.

وفي مذكرة توضيحية مرفقة بالتعميم، أوضحت موانئ دبي العالمية أن معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على إمدادات الشركة وفق الأنظمة الاتحادية الخاصة بضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات يمكن أن تكون بمعدل 5% أو 0% ويمكن أن تكون الإمدادات معفاة، أو خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأوضحت الشركة أن رسوم المناولة، والتخزين، والعمل الإضافي، والمعدات، ورسوم العمالة، والمعدات، والتي تطبق على مناولة البضائع المحلية الواردة، براً من دولة الإمارات، والمتسلمة والمستردة من داخل دولة الإمارات، أو مناطق تخزين محددة تابعة سوق تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% باعتبارها ليست ذات صلة بعمليات النقل الدولية للبضائع والركاب.

ووفق التعميم الذي تم توجيهه إلى عملاء موانئ دبي العالمية شملت قائمة الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% رسوم التسجيل السنوية لشركات إصلاح السفن، ورسوم التسجيل السنوية لشركات توريد المعدات، ورسوم التسجيل السنوية لشركات إمدادات السفن «Chandler Companies»، كذلك الرسوم السنوية رسوم التسجيل السنوية لشركات المسح البحري.