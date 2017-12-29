«مصدر» تدشن محطتين لطاقة الرياح وتنفذ 4 مشاريع في 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، خلال عام 2017 تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتدشين مشاريع جديدة، فضلاً عن إطلاق وبدء تنفيذ مشاريع أخرى داخل الدولة، وبكل من آسيا وأوروبا.

وخلال العام الحالي، دشنت «مصدر» محطتين لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، فيما كشفت عن تنفيذ 4 مشاريع بطاقة إجمالية تصل إلى 1,2 جيجاواط، حيث بدأت أعمال تنفيذ مشروعين داخل الدولة بكل من دبي والشارقة، وأطلقت مشروعين خارج الدولة في كل من صربيا وأندونيسيا.

وبدأت «مصدر» مطلع العام عمليات الإنشاء في المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميجاواط، كما أطلقت مشروعهما المشترك مع «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» في إمارة الشارقة، حيث ستعمل خلال مرحلتها الأولى على معالجة أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً مع قدرة إنتاجية تبلغ 30 ميجاواط.

وعلى الصعيد العالمي، أعلنت «مصدر» مؤخراً عن عزمها تطوير محطة «شيبوك 1» لطاقة الرياح في شبه جزيرة البلقان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط، كما وقعت اتفاقية مع وشركة الطاقة الإندونيسية الرائدة PT Pembangkitan Jawa-Bali التابعة لشركة الكهرباء الحكومية (Perusahaan Listrik Negara (PLN، مؤخراً اتفاقية تطوير مشروع أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في العالم، بطاقة 200 ميجاواط.