«أبوظبي للسياحة»: «قطاع المؤتمرات والمعارض» مـرشـح للنمـو 7% سنـويـاً

رشا طبيلة (الاتحاد)

وسط الجهود الترويجية في استقطاب فعاليات دولية متنوعة في أبوظبي، فإن قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز مرشح للارتفاع بمعدل 7% سنوياً في الإمارة، بحسب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ويأتي ذلك، في وقت تنظم فيه «الهيئة» فعاليات الدورة الـ 11 من المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات «آي بي تي ام آرابيا»، ويستضيفه «مكتب أبوظبي للمؤتمرات»، التابع لـ«الهيئة»، بمشاركة نحو 300 شخص.

ونجح المعرض، خلال السنوات العشر الماضية منذ تنظيمه أول مرة، في عقد 65.4 ألف اجتماع بين العارضين والمشترين، وعقد أكثر من 50 فعالية متخصصة، و24.4 ألف مشارك من المتخصصين في قطاع المؤتمرات والحوافز.

وتشهد هذه الدورة من المعرض، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من العارضين المرموقين لأول مرة، بما فيها «فنادق ومنتجعات ميلينيوم»، و«جميرا»، و«مجموعة ريزيدور الفندقية»، ومشروع «آي أم جي عالم من المغامرات»، وغيرها، حيث تتنامى أعداد الجهات العارضة التي تشارك في المعرض سنوياً بالتوازي مع النجاح المتزايد للمعرض عاماً بعد آخر.