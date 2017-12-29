لماذا غُـرِّم رئيس وزراء استراليا؟

وكالات

ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول غرم 250 دولاراً أستراليا (195 دولاراً أميركياً)، بسبب عدم ارتداء سترة نجاة بينما كان يسير بزورقه في ميناء سيدني.

وكان تيرنبول يبحر بالقارب الصغير على بعد نحو 20 مترا من رصيف الميناء إلى أحد الشواطئ، عندما صوره أحد المصورين.

وظهرت الصورة في صحيفة «ذا أستراليان» أمس الخميس. وقال أنجوس ميتشيل رئيس قسم الخدمات البحرية للصحفيين إن السلامة عنصر أساسي في المياه وسيتم تغريم رئيس الوزراء 250 دولاراً، كعقوبة بسبب عدم ارتداء سترة نجاة بينما كان وحده على متن القارب.

وقال تيرنبول على موقع «فيسبوك» إنه تعلم من درسه، مضيفاً «سوف أتأكد دائماً من أنني أرتدي سترة نجاة على متن زورقي، بغض النظر عن مدى قربي من الشاطئ، مثلما أفعل دائماً مع قارب الكاياك».

وأضاف أن «القوانين يمكن أن تبدو غالباً فنية للغاية، لكنها وضعت للحفاظ على سلامتنا ويتعين أن نلتزم بها».

يأتي فرض الغرامة في اليوم نفسه الذي غرق فيه رجل في المياه قبالة سواحل سيدني بعد انقلاب زورقه لصيد الأسماك وأنقذت مروحية اثنين آخرين. ولم يكن أي شخص مرتدياً سترات نجاة.