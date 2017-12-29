إلزام مدير "آبل" التنفيذي باستخدام طائرة خاصة

أ ف ب

ألزمت شركة "آبل" الأميركية العملاقة للانترنت، مديرها التنفيذي تيم كوك، بالتنقل بواسطة طائرة خاصة لدواع أمنية.



وقالت الشركة، في مستندات مقدمة لسلطات الإشراف على البورصة، إن "الأمن الشخصي لموظفينا هو في قلب اعتبارات آبل وأصحاب الأسهم فيها. ونحن لا نعتبر أن التدابير الأمنية المقدمة لموظفينا هي امتياز شخصي بل إنها بالأحرى نفقات ضرورية ومعقولة تصب في مصلحة آبل".



وأفادت الشركة، التي تتخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرا لها، أن "مجلس الإدارة يوصي بأن يستخدم تيم كوك طائرة خاصة لكل تنقلاته الشخصية والمهنية كتدبير إضافي. وقد طبقت هذه السياسة في العام 2017 حفاظا على أمن السيد كوك ... ومهامه العامة بصفته المدير التنفيذي للشركة".



وبحسب المستندات التي قدمت لهيئة الأسواق المالية (اس اي سي)، كلّف هذا التدبير وحده "آبل" هذه السنة أكثر من 93 ألف دولار، علما أن النفقات المخصصة لتأمين حماية السيد كوك تخطت 224 ألف دولار.

وقد تلقى السيد كوك، بحسب هذه المستندات، ما مجموعه 102 مليون دولار. فقد بلغ راتبه 3 ملايين في حين حصل على علاوة بقيمة 9,3 ملايين دولار وباتت قيمة أسهمه في الشركة توازي 89,2 مليون دولار.



وتشكل "آبل" أكبر رسملة في البورصة على الصعيد العالمي مع قيمة مقدرة بحوالى 900 مليار دولار ويبلغ رقم أعمالها السنوي 230 مليارا. ويديرها تيم كوك منذ العام 2011 بعد استقالة مؤسسها ستيف جوبز ووفاته.