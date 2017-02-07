«كي بي إم جي» تحصد جائزة أفضل شركة تقدم خدمات تدقيق حسابات

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة «كي بي إم جي»، على جائزة «أفضل شركة تقدم خدمات تدقيق حسابات» في حفل توزيع جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، في دبي للعام الثاني على التوالي، حيث تمّ تكريم الشركة في الحفل المرموق الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي. خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأمين «مينا انشورنس رفيو» الرائدة، تم تكريم بعض شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة تقديراً لما قدموه من خدمات متميزة ومنتجات مبتكرة لعملائهم خلال العام. ومن جانبه، قال عادل عابد، شريك ورئيس قطاع أعمال التأمين لدى كي بي إم جي: «إنّه لمن دواعي سروري أن أقوم باستلام هذه الجائزة القيّمة بالنيابة عن قطاع تدقيق الحسابات لدى كي بي إم جي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشهد قطاع تدقيق الحسابات في المنطقة تغييرات مستمرة، حيث إن المتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى المطالبة المتزايدة من أصحاب المصلحة بمزيد الشفافية وضعت ضغوطاً إضافية على المؤسسات. ونتيجة لذلك فقد أصبح تدقيق الحسابات في مقدمة أولويات العديد من مجالس إدارات المؤسسات».

وأكمل عابد: «إن هذه الجائزة تمثل تقديراً لخدمات التدقيق عالية الجودة التي تقدمها (كي بي إم جي)، كما أنها تعكس فهمنا العميق للعوامل التي تؤثر في مجال التدقيق على المستوى الإقليمي والدولي، وتبرز قدراتنا على تقديم استشارات مهنية متطورة لعملائنا بصورة عملية، ونحن فخورون بأن يتم تكريمنا في هذه الاحتفالية المرموقة».