«الفرحة والدهشة» في «السوشيال ميديا»

الكويت (الاتحاد)

بين الفرحة بالتأهل والقلق من الأداء دار الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي حول أداء منتخبنا الوطني أمس أمام الكويت، ورغم الصعود إلى الدور نصف النهائي، إلا أن الأبيض لم يتمكن من زيارة الشباك للمباراة الثانية على التوالي، واكتفائه بالتأهل بتسجيله هدفا يتيما جاء من ركلة جزاء.

وعبرت الجماهير في مواقع التواصل عن تعجبها من المستوى الذي ظهر عليه منتخبنا، وسط تساؤل هل كانت كرتنا أم الكرة الكويتية تعاني الحظر الدولي! حيث عجز المنتخب عن إيجاد الحلول أمام الكويت، ووسط حالة عدم الرضا من النتيجة فإن الإجماع كان على الأداء المميز من علي سالمين الذي ثبت أقدامه في صفوف المنتخب واكتسب الثقة اللازمة، حيث أبرزت التغريدات مجهوده طوال دقائق المباراة وقدرته المميزة على قطع الكرات من الخصم، وأجمعت الجماهير على أنه مشروع نجم لمنتخبنا الوطني في الفترة المقبلة.

على الناحية الاخرى سادت الدهشة من مفاجأة المنتخب العماني وإقصائه المنتخب السعودي من البطولة، ورغم أن المنتخب السعودي شارك بالفريق الرديف إلا أنه لم يسلم من سهام نقد الجمهور، نظراً لدخوله المباراة وهو يكفيه التعادل للتأهل، لتتحول الفرحة نحو جماهير سلطنة عمان التي أشادت بأداء منتخبها الشاب.